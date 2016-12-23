По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, руководство Министерства Обороны посетило подразделения, расположенные на передовой линии и наблюдало за позициями противника.

Как сообщает сайт Минобороны, министр обороны встретился с личным составом, поинтересовался с их боевой и морально-психологической подготовкой, социально-бытовым условием.

Министру обороны было доложено об оперативной обстановке на территории, уровни подготовки подразделений и противнике, расположенном в противоположной стороне.

Министр, поздравив военнослужащих, несущих боевое дежурство на передовой линии с 31-м декабрем Днем Солидарности Азербайджанцев мира и с Новым годом, вручил от имени Верховного Главнокомандующего медали и призы отличившимся в службе военнослужащим.