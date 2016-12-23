Азербайджанская госнефтекомпания SOCAR и Азербайджанская международная операционная компания (АМОК) во главе с BP договорились о продлении крупнейшего нефтяного контракта по разработке блока нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» до 2050 года. Как передает Тренд, об этом говорится в совместном заявлении компаний.

Стороны в пятницу подписали письмо о намерениях по будущей разработке крупнейшего блока азербайджанских нефтяных месторождений «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ).

Это соглашение охватит разработку АЧГ до 2050 года и в значительном объеме повысит потенциал разработки блока до середины века. В настоящее время ежесуточная добыча нефти на АЧГ составляет около 620 тысяч баррелей.

Акционерами АМОК являются компании BP, Chevron, İNPEX, Statoil, ExxonMobil, TPAO, İTOCHU и ONGC Videsh.

Письмо о намерениях подписали президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев и региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл.

Письмо о намерениях согласовывает основные коммерческие принципы будущей разработки АЧГ и создает возможность для сторон в течение нескольких месяцев завершить переговоры и утвердить полностью оговоренные соглашения.