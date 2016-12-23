22 декабря около 18:00 на территории Билясуварского района группа жителей поселка, построенного для вынужденных переселенцев из Джабраилского района, устроили шествие в сторону здания Исполнительной власти Джабраилского района с требованием не платить за потребленную электроэнергию.

Как сообщает АПА, в совместной информации пресс-служб Генпрокуратуры и МВД говорится, несмотря на то, что прибывшие на территорию с целью предотвращения грубого нарушения общественного порядка силы охраны правопорядка призвали участников несанкционированной акции к соблюдению порядка, они не стали подчиняться, нанесли камнями и палками девяти исполняющим служебные обязанности сотрудниками полиции различные телесные травмы, а также разбили стекла 1 служебного автомобиля.

Благодаря оперативным мерам противозаконные действия были предотвращены, активные участники акции Джалал Гулиев, Илькин Искендеров и Гюльага Алмамедов задержаны.

6 из 9 пострадавших сотрудникам была оказана первая медицинская помощь , 3 – были госпитализированы.

По факту в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры было возбуждено уголовное дело по статьям 186.2.2 (умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие тяжкие последствия), 233 (организация действий, способствующих нарушению общественного порядка или активное участие в таких действиях) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти, применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении лиц, указанных в статье) УК АР. Ведется следствие.