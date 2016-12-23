Пассажирский самолет был захвачен в Ливии и направлен в сторону Мальты. Об этом заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат в твиттере.

Позднее стало известно, что самолет приземлился на Мальте, сообщает Times of Malta.

Речь идет о самолете Airbus A320 авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находилось примерно 118 человек. Он совершал внутренний рейс в Ливии из города Сабха в Триполи.

На борту самолета, по данным издания, находится один угонщик, он угрожает взорвать самолет с помощью гранаты. Угонщик называет себя сторонником Каддафи. Он пообещал освободить пассажиров и команду корабля, если будут выполнены его требования. При этом не сообщается, какие требования выдвинул угонщик.

По данным сотрудников мальтийского аэропорта, в самолете находится два захватчика, сообщает «Rеpulic».