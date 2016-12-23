«Проведение в одном городе в течение двух лет как Европейских игр, так и Исламских игр солидарности, носит символический характер».

Как сообщает Report, об этом на посвященной спортивным итогам 2016 года церемонии в Национальном олимпийском комитете (НОК) сказал президент Азербайджана, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

Глава государства напомнил, что в следующем году в Баку пройдут IV Исламские игры солидарности.

«Эти игры олицетворяют идеи мультикультурализма», — подчеркнул президент Ильхам Алиев.