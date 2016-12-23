Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего главы аппарата Министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова и других.

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева свидетели дали показания.

Работавшая главным бухгалтером ЗАО «Akey» Нигяр Ализаде сказала, что у компании было соглашение с фирмой «Carburq»: «Компанией руководил Аяз Керимов, мы оказывали только услуги. В месяц компания «Carburq» перечисляла на наш счет 10 тысяч долларов. У нашей компании было оборудование, принадлежащее МНБ».

По словам бывшего начальника телефонного узла Сабунчинского района Наримана Салманова, тендеры были организованы формально, списки были подготовлены заранее: «Выделенные средства в некоторых случаях возвращались. Я слышал, что тендеры проводились формально. Указания об этом к нам поступали от руководства. Цены были раздуты. 2,5 процента выделенных на тендеры средств предоставлялись нам. Каждый месяц помимо зарплаты нам выделялась сумма, которая делилась между работниками. 500 манатов доставалось мне».

Из показаний Н.Салманова выходило, что от имени Бейтуллы Гусейнова каждый месяц главному бухгалтеру передавались 1200 долларов США: «Для телефонного узла, которым я руководил с 2009 по 2015 год, было выделено 13 миллионов манатов. Цены на работы, выполненные Бейтуллой Гусейновым, завышались главным бухгалтером Анаром Мустафаевым, но я не знаю точную сумму».

Водитель Видади Зейналова Эльчин Алиев сказал, что В.Зейналов учредил компанию на его имя: «В то время Видади Зейналов для улучшения качества моей жизни посоветовал учредить одну компанию на мое имя. Поэтому была учреждена компания TLC. Часть прибыли от этой компании доставалась мне. Но я не имею понятия о специфике деятельности компании».

Насими Мусаев сказал, что работал в ООО «AzInTelekom» экономистом. Он отметил, что получал 1000 манатов в месяц помимо зарплаты.

Работающий в ООО «AzInTelekom» Музаффар Рустамов сказал, что по указанию бывшего министра Али Аббасова заключил договор с компанией «Carburq».

Процесс будет продолжен 28 декабря.