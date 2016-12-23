По данным опроса социологической группы «Рейтинг», 82% опрошенных граждан Украины недовольны деятельностью президента страны Петра Порошенко.

Так, деятельностью Порошенко довольны лишь 16% респондентов. Такое же количество опрошенных довольны деятельностью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. Недовольны работой Гройсмана – 78%.

Положительно оценили деятельность Андрея Парубия на посту председателя Верховной рады 11% респондентов, 82% — недовольны его работой.

Опрос был проведен с 8 по 18 декабря, в нем приняли участие 2 тыс. человек.