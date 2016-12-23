Россияне ищут механизм фиксирования поставок продукции с конкретных турецких предприятий.

Россия пока откладывает снятие запрета на ввоз некоторых видов овощей из Турции. Об этом сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, передает Интерфакс.

«Решение об открытии нашего рынка затягивается в связи с тем, что мы пока не нашли механизм фиксирования поставок овощей с конкретных предприятий Турции», – сказал Данкверт, который ранее заявлял о возможности разрешения поставок в РФ из Турции баклажан, перца, салата и кабачков.

«Мы с турецкими коллегами хотим до конца разобраться, каким образом будем фиксировать объемы поставок с конкретных предприятий, сейчас механизма фиксации нет», – отметил глава Россельхознадзора.

По его словам, фитосанитарный сертификат оценивает фитосанитарное состояние продукции, а не ее объемы. «Может получиться так, что мы «откроем» одно предприятие, а под его видом привезут с другого», – посетовал Данкверт и заверил, что переговоры с турецкими специалистами продолжатся.