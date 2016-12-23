Подозреваемый в совершении теракта в Берлине убит в перестрелке в итальянском Милане, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
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Дата: 2016/12/23 13:43
Раздел: Мир
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