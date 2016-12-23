Один из захваченных армянами кельбаджарских заложников – Шахбаз Гулиев – отказался писать письма своей семье.

Об этом «Взгляд» сообщил брат Ш.Гулиева Ильхам Гулиев.

«Несколько дней назад сотрудники Международного комитета Красного Креста посетили моего брата. Из организации нам сообщили, что Шахбаз, выразив протест, отказался писать письма семье. Мы ему написали письмо, а он нам не ответил. Шахбаз только сказал им, чтобы они передали привет его семье. Шахбаз уже понял, что писать письма – напрасно, главное, чтобы предпринимались шаги для их (Ш.Гулиева и Д.Аскерова — ред.) освобождения. Шахбаз требует, чтобы его отпустили на свободу. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии».

Как сказал И.Гулиев, их мать еще даже не знает о том, что Шахбаз находится в заложниках: «Наша мама живет в доме, расположенном на линии фронта. Армяне во время апрельских боев обстреляли ее дом. Мамин дом постоянно обстреливается. Несмотря на постоянный град армянских пуль, мама дом не покидает».

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре при попытке посетить могилы своих родственников были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой же гражданин Азербайджана — Гасан Гасанов был ими убит.

Тело Г.Гасанова было передано армянской стороной, он похоронен в Баку.

Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева — к 22 годам лишения свободы.