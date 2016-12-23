Федеральная антимонопольная служба официально предостерегла главу нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алекперова от «действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства».

Как передает РИА Новости, на прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в 2017 году прогнозирует рост цен на топливо на 8-12%. Свою позицию он объяснил ростом акцизов.

«Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации», — отметили в ФАС.

По размеру доказанных запасов углеводородов «Лукойл» занимает третье место среди частных нефтяных компаний мира.

Вагит Алекперов руководит «Лукойлом» с 1993 года.