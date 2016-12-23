Вдоль проспекта Нобеля в Баку планируется строительство трех новых станций метро. Одна из них будет расположена в «Белом городе», вторая – перед нефтеперегонным заводом, третья – у круга «Наргиля». Эта линия будет подсоединена к станции «Ази Асланов» («Ази Асланов-2»).

Как сообщает Report, об этом рассказал руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

«В продолжение зеленой ветки метро в будущем будет проложена новая линия от станции «Хатаи» до «Ази Асланова». Вдоль проспекта Нобеля планируется прокладка трех новых линий. Одна из станций будет расположена в «Белом городе», вторая – перед нефтеперегонным заводом, третья – у круга «Наргиля». Работы по подготовке к строительству второй станции под условным названием «E-15» уже начались. В дальнейшем мы приступим к прокладке тоннеля от станции «E-15» до «Хатаи». Затем начнутся работы по прокладке тоннеля от «E-15» до строящейся станции «Ази Асланов-2». В будущем на линии от «Хатаи» до «Ази Асланова» будут расположены три станции».

«Концептуальная схема развития линий Бакинского метрополитена предусматривает превращение зеленой ветки в кольцевую. Станция «Ази Асланов-2» будет в форме кольца подсоединена к станциям «Короглу» и «Дарнагюль». Это будущие планы. Сейчас главным является завершение реконструкции станции «Хатаи» и начало строительства тоннелей и станций», — добавил Н.Пашаев.