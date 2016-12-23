Президент России Владимир Путин проводтьежегодную большую пресс-конференцию.
RT ведёт прямую трансляцию.
Президент России Владимир Путин проводтьежегодную большую пресс-конференцию.
RT ведёт прямую трансляцию.
Дата: 2016/12/23 13:06
Раздел: СНГ
Просмотров:
141
Президент Армении объявил экономическую атаку
«Заказ на убийство в 2012 году Кадыров получил непосредственно от Золотова»…
Такой ответ дали 76 процентов респондентов
Стороны представляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова
Во время приезда полицейских пострадавший был еще жив
В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили,передает РИА «Новости».
Уроженец села Арени Вайоцдзорской области Армении, военнослужащий-контрактник военчасти в городе Вайк Севак Симонян не хотел подниматься на
Активисты российской организации «Национальный комитет +60» обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой назначить на пост
Россия упускает шанс на укрепление своих позиций на Южном Кавказе