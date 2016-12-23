Две страны не могут работать во благо какой-то другой стране. Об этом 23 декабря заявил председатель Комитета Государственной Думы Федерального Совета России по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, секретарь ЦК Коммунистической партии Российской Федерации Леонид Калашников, касаясь вчерашнего антиазербайджанского заявления депутата Госдумы Константина Затулина о том, что сотрудничество России с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении».

По его словам, как правило, страны работают во благо друг другу. «Но при этом, конечно, дипломатия на то и существует, чтобы не навредить третьим странам. Мы должны работать через эту призму. И в Армении должны понимать, это вы наши союзники и друзья», — подчеркнул Леонид Калашников.

Напомним, что руководитель депутат Госдумы Константин Затулин, говоря о военном сотрудничестве Азербайджана и России, заявил, что сотрудничество с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении, поскольку необходимо удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий».