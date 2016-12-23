Как передает «Московский Комсомолец», один из них впоследствии скончался.
Инцидент произошел еще в ночь на 15 декабря, вчера же было возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В одной из бытовок на дачном участке СНТ «Потаповская роща» поселка Сосенское в ссоре после распития спиртных напитков неизвестный облил горючей жидкостью и поджег трех собутыльников. Двое азербайджанцев, отец и сын 27 и 48 лет, а также 27-летний местный житель с ожогами 50-60% поверхности тела были госпитализированы. Старший из компании 19 декабря скончался. Ведется поиск злоумышленника.