Разные слои общества в Азербайджане выразили протест против визита президента Ирана Хасана Рухани в Армению и встречи с убийцей — президентом Сержем Саргсяном.

Однако вызывает удивление, что Управление мусульман Кавказа не отреагировало на заявление главы иранского государства, говорящего о мусульманской солидарности, что они «навсегда останутся друзьями» со страной, превратившей мечети в свинофермы.

Возможно, в другое время визит президента Ирана в Армению и не вызвал бы такого раздражения. Но дело в том, что со стороны Ирана поступила реакция в связи с визитом в Баку премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, соседняя страна открыто лезла во внутренние дела Азербайджана. В посольство Азербайджана в Тегеране было направлено табло протеста. На табло были отражены встреча с Нетаньяху и сцены убийства палестинских детей. На нем была надпись: государство, земли которого находятся под оккупацией, не должно дружить с государством, оккупировавшим земли мусульман».

Однако представители Ирана, протестующие против сотрудничества с Израилем, почему-то позабыли об убитых в Ходжалы детях и участии в этой резне Сержа Саргсяна.

По-логике, аналогичное табло должно было быть отправлено и президенту Ирана. Представители одной из стран, тесно сотрудничающих с оккупировавшей Карабах Арменией, забывают, что между Ираном и Арменией подписаны десятки соглашений в военной, экономической и культурной сферах. Большинство этих соглашений направлены против Азербайджана. В ходе последнего визита было подписано соглашение о том, что Иран вложит инвестиции в Армению и газифицирует армянские города.

Лишь некоторые официальные лица Ирана возразили против визита Нетаньяху в Баку, но религиозные деятели отличились особой активностью. Представитель Иранского религиозного лидера в провинции Западного Азербайджана, глава пятничного намаза Урмии, ахунд Сеид Мехди Гурейши выступил во время пятничной проповеди, призвав мусульман выразить протест против ожидаемого визита Нетаньяху в Баку. Были и другие выступления. Но в Азербайджане, за исключением одного-двух религиозных деятелей, никто не возразил против визита президента Ирана в Армению. Депутат Фазиль Мустафа даже призвал выступающих в роли пропагандистов Ирана не реагировать на этот визит.

Почему же молчит Управление мусульман Кавказа? Находящийся в нормальных отношениях с верховным духовенством Ирана Шейхульислам Гаджи Аллахшукюр Пашазаде мог бы в канун визита Рухани в Армению поехать в Тегеран и, используя свой авторитет, хотя бы попросить повлиять на Саргсяна в ходе визита.

7 декабря армянские СМИ распространили информацию о подписании договора о реставрации иранскими компаниями мечетей в Шуше. Хотя МИД Азербайджана выразил протест, но УМК не сделало этого. Шейхульислам мог обратиться к Рухани хотя бы для того, чтобы он посодействовал освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, содержащихся в шушинской тюрьме.

Но Аллахшукюр Пашазаде не выразил протеста ни против визита Рухани в Ереван, ни попросил его проявить справедливую позицию. В чем причина нерешительности шейха, может у УМК проблемы в отношениях с Ираном?

Несмотря на многократные обращения в УМК, ответ получить так и не удалось. Как сообщили близкие А.Пашадазе, его нет в стране, но он находится не в Иране. Однако они не уточнили в какой он стране и с какими целями туда поехал. Они только сказали, что председатель УМК вернется в страну в следующем году…