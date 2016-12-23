Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с правилами противопожарной безопасности во время празднования Нового года.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЧС, министерство МЧС в связи со значительной повышением пожарной опасности в связи с новогодними праздниками дало населению несколько советов.

В обращение отмечено, что рекомендует обеспечить надежное крепление украшенных елок к полу в домах и местах торжеств, не допускать контактов елочных веток с потолком и стенами. Следует правильно использовать при подсветке исправные и соответствующие стандартам электрические приборы и устройства, не рекомендуется украшать елку легковоспламеняющимися игрушками и устраивать фейерверки в закрытых помещениях.

МЧС также призывает не проводить новогодние мероприятия в помещениях, расположенных выше второго этажа, рекомендуется отмечать Новый год в помещениях, имеющих невоспламеняющиеся стены, потолок и пол, два выхода, окна не должны иметь металлических решеток, на запасной двери должна быть установлена электрическая табличка с зеленой подсветкой и надписью «Выход», двери комнаты должны обязательно открываться наружу, количество людей не должно быть больше предусмотренного, свет не должен выключаться полностью, одежда не должна быть легковоспламеняющейся, помещение следует обеспечить огнетушителями.