По поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, состоялось открытие очередного новопостроенного военного комплекса.

Как сообщает сайт Минобороны, руководство Министерства Обороны ознакомилось со штабом, боксами для хранения боевой техники, солдатскими казармами, столовой, котельно-прачечным комплексом, продовольственным складом, медпунктом, плацем и другими объектами на территории военного городка, расположенного в прифронтовой зоне.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, выступив перед личным составом, рассказал об успехах, достигнутых в результате высокого внимания, уделенного Верховным Главнокомандующим военному строительству, довел до сведения о проделанных работах с целью повышения уровня боевой и морально-психологической подготовки, улучшения социально-бытового условия военнослужащих и укрепления материально-технической базы.

После торжественного прохождения личного состава перед трибуной руководство Министерства Обороны пообедало вместе с военнослужащими.

Министр встретился с гражданским персоналом, работающим в воинской части, дал соответствующие указания и рекомендации в связи с обеспечением личного состава.