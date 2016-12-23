В редакцию сайта Minval.az пришло письмо от родителей учащихся школы №164 (Насиминский район, ул. С. Рустама, 31, около посольства США). Люди пожаловались, что в школе нет отопления.

— С момента наступления первых холодов дети болеют. Ведь 45 минут сидеть в холод – это очень трудно, особенно для малышей. Перемены короткие, едва успевают портфель собрать и перебежать из класса в класс. Учителя только руками разводят, но со своей стороны всячески идут на встречу детям: позволяют детишкам сидеть на уроках в куртках, стараться обогреть классы отопительными приборами. Но из-за сильного напряжения не выдерживает общий электрический щит, и все боятся, что это может привести к пожару. В туалете вообще холод стоит, как в морге. Некоторые родители вообще своих детей в холода в школу не пускают. Причина отсутствия отопления — задолженность школы за коммунальные услуги. Родители, чтобы утеплить детей, даже подушечки им теплые дают — для стульев. Но голову и руки трудно утеплить. В перчатках сложно удержать ручки. Раньше в школе была своя котельная, но потом ее отключили и подключили к общей. В прошлом году отопление было, но очень слабое. А в этом году отопления вообще нет.

Стоит отметить, что подача отопления в бакинские школы, имеющие централизованную отопительную систему, началась с 15 ноября.

По словам Главы Управления образования столицы Махаббат Велиевой, с 1 ноября ОАО «Азеристиликтеджхизат» уже обеспечило теплом 117 школ, имеющих свои котельные, добавив, а так же 135 школ Баку, подключенных к централизованной отопительной системе.

В связи с ранним наступлением холодов минобразования обращалось в ОАО «Азеристиликтеджхизат» по вопросу начала отопления в средних школах раньше установленного срока.

Отметим так же, что за последние два-три года из госбюджета на отопление школ было выделено по 8,5 миллиона ежегодно.

Мы связались с руководством школы №164, и нам сказали, что проблема улажена, и отопление должно быть подключено уже сегодня. В любом случае – подключат отопление или нет – нам сообщат родители. И если в школе снова будет холодно, наше издание развернет более углубленную полемику, но уже не с руководством школы, №164, а с Министерством образования.

Яна Мадатова