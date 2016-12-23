Террористы из «Исламского государства» сожгли заживо двух солдат вооруженных сил Турции. Казнь они сняли на видео и выложили в соцсетях на своих аккаунтах, передает портал Turkish Minute

Известно, что военнослужащих захватили три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Запись была сделана на севере Сирии, в провинции Алеппо.19-минутное видео сожжения появилось в четверг вечером, на следующий день после того, как 16 турецких солдат были убиты и 31 получили ранения во время атаки ИГИЛ в Эль-Бабе.

Анкара сразу заблокировала доступ к соцсетям Twitter и Facebook, а также видеохостингу YouTube.

Напомним, Турция 24 августа начала операцию «Щит Евфрата» против боевиков ИГ. Вместе с сирийской оппозицией армия Анкары взяла пограничный город Джараблус на севере Сирии и в настоящее время атакует город Эль-Баб.