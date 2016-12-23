Уроженец Киева спортивный гимнаст Петр Пахнюк, который в 2012 году решил променять украинское гражданство на азербайджанское, сейчас передумал и решил вернуться в Украину, передает портал Bigmir.

«Впервые мысли вернуться меня посетили уже через месяц моего пребывания в Азербайджане, потому что я очень скучал по Украине, Киеву и друзьям.

В Азербайджан я решил уехать по своей инициативе, потому что была такая ситуация в спортивной гимнастике, что нужно было думать о себе и о том, где ты можешь реализовать себя, свой опыт и талант. В Украине главный тренер перешел в другую страну, спортсмены тоже начали переходить в другие страны. Потом пришел новый главный тренер, который, мягко говоря, меня недолюбливал. Я решил переехать, чтобы чего-то добиться в гимнастике для себя. Это было предложение от Азербайджана, думал не долго, я знал точно, что мне это нужно.

Нам с тренером предложили чистую зарплату и условия для тренировок. Там хороший зал, отличные условия, я жил в минуте от зала спортивной гимнастики. В зале все снаряды были новые и современные, я получал удовольствие от того, что я могу работать в таких условиях.

В Азербайджане созданы все условия, для того, чтобы добиваться результата, но там ничего не знают о том, как нужно подходить к работе, чтобы она приносила результат. Это одна из причин по которой я очень хочу вернуться в сборную команду Украины, я еще хочу тренироваться и поработать.

Я знаю, что меня поддерживает главный тренер сборной Украины, он хочет, чтобы я перешел в Украину. Но все вопросы будут решаться с федерацией Азербайджана, нужно им написать официальное письмо и они должны ответить: получу я открепление или нет. Если получу открепление, то сразу могу выступать за Украину, а если нет, то это значит, что я попадаю в стоп-лист и год не смогу выступать за любую страну, а после этого я свободен. Вся проблема в том, что нет установленных сроков, в которые федерация должна дать этот ответ.

Я готов ждать, я этого действительно хочу. Понимаю, что мои лучшие годы позади, но я фанат гимнастики и хочу попробовать еще раз с этой командой», — заявил Пахнюк.