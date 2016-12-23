Из подмосковного аэропорта Жуковский откроются рейсы в Баку.

Как передает газета «Известия», стали известны и сроки и направления первых дальних международных перелетов, которые будут совершаться из подмосковного аэропорта Жуковский. Весной 2017 года самолеты отправятся в Израиль (Тель-Авив) и Турцию (Стамбул и Анталия).

Пока что составление летнего расписания находится в процессе, но принципиально маршруты уже определены, сообщил «Известиям» первый заместитель главы учредительной компании аэропорта Жуковский «Рампорт» Евгений Солодилин.

«Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая», — заявил он.

Перевозку пассажиров в Турцию возьмет на себя авиакомпания Pegasus, которая намерена обеспечить ежедневные вылеты в Стамбул и Анталию. Также к рейсам из Жуковского готовы подключиться «Уральские авиалинии», «Ямал», «ВИМ-Авиа» и «Икар», ведутся переговоры с венгерской Wizz Air и другими компаниями. Базового перевозчика руководство аэропорта сможет назвать лишь во второй половине 2017 года.