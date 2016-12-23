Формирования вооруженных сил Армении, используя 60 миллиметровые минометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 37 раз.

Как сообщается на сайте Минобороны, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района и в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селе Джеферли Газахского района и в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Геярх, Чилябюрт Тертерского района, Баш-Карвенд, Юсифджанлы, Сарыджалы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.