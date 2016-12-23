Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря установлен на уровне 1.7622 маната, а евро — 1.8412 маната.
Официальный курс доллара США по отношению к азербайджанскому манату на 23 декабря установлен на уровне 1.7622 маната, а евро — 1.8412 маната.
Дата: 2016/12/23 9:33
Раздел: Азербайджан, Экономика
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