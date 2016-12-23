Четыре выборщика американского штата Вашингтон будут оштрафованы на $1 тыс. после того, как они отдали голос не в пользу кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Как передает Газета.ру со ссылкой на Associated Press, Дэвид Аммонс, официальный представитель секретаря штата Вашингтон, сообщил, что у этих выборщиков будет 60 дней, чтобы выплатить штраф, иначе дело дойдет до суда.

Клинтон по результатам всеобщего голосования победила в штате Вашингтон, что принесло ей 12 голосов выборщиков. Закон обязывает представителей штата проголосовать согласно волеизъявлению его жителей. Однако на голосовании коллегии выборщиков 19 декабря за демократку было отдано только восемь голосов, еще четыре получили другие кандидаты.