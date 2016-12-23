Голливудский актер Стивен Сигал стал соучредителем ООО «Русские ярмарки». Компания займется организацией торговых площадок по всей стране. Его партнер по бизнесу — глава Федерации общин горских евреев России Акиф Гилалов.

Как передает РБК, Стивен Сигал стал соучредителем компании ООО «Русские ярмарки», следует из данных СПАРК. В зарегистрированном в начале ноября ООО известному голливудскому актеру принадлежит доля в 20%. Еще 80% владеет компания ООО «Фирма ЗАР», принадлежащая российскому бизнесмену, президенту московской группы ЗАР и председателю совета центральной ортодоксальной иудейской религиозной организации «Федерация общин горских евреев России» Акифу Гилалову.

Согласно регистрационным данным, ООО «Русские ярмарки» занимается розничной торговлей «преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах».

Цель создания компании «Русские ярмарки» — «возрождение и развитие на территории современной России ярмарочной торговли в различных ее проявлениях».

«Компания намерена вернуть ярмаркам значение двигателя бизнеса, распространения и пропаганды инноваций, сделав при этом акцент на локальной продукции, изготовленной под брендом «Сделано в России», — говорится в их комментарии. В рамках проекта планируется создать «промышленные и сельскохозяйственные ярмарки» в 85 регионах, как на постоянной, так и на периодической основе. Концепция ярмарочных проектов, «выдержанная в традиционном русском стиле», предполагает строительство однотипных торгово-ярмарочных площадей общей площадью около 4 млн кв. м. Общий объем инвестиций в проект составит около $2,5 млрд.

Президент Владимир Путин предоставил Сигалу российское гражданство в начале ноября 2016 года.

Акиф Гилалов родился в посёлке Красная Слобода в Азербайджане, и происходит из почтенной семьи горских евреев.

Отец — Таир (Талхум) Гилалов. Работал в Комитете Народного Контроля Азербайджанской ССР, Госплане СССР, был делегатом XXVI съезда КПСС, принимал участие в создании Черкизовского рынка в Москве.

Брат Акифа — Заур Таирович Гилалов — известный бизнесмен и меценат, основатель и первый президент Всемирного конгресса горских евреев, деятель общины горских евреев, погиб 5 марта 2004 года

Группа компаний «ЗАР», которая принадлежит Акифу Гилалову, в своем составе имеет 9 предприятий, вовлеченных в различные сферы бизнеса. Акиф Гилалов является также акционером ряда российских государственных предприятий и компаний.