Издание Bild опубликовало кадры, снятые видеорегистратором, на которых грузовик берлинского террориста летит по направлению к рождественской ярмарке в столице Германии.

СМИ отмечает, что грузовик резко сменил курс. После этого машина на высокой скорости выехала на улицу, где и располагалась ярмарка. Регистратор зафиксировал, как с места ЧП практически сразу начинают убегать люди.

Напомним, 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина. Погибло 12 человек, 48 были госпитализированы. Власти Германии назвали атаку терактом. Ответственность за него уже взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.

Основным подозреваемым в совершении теракта остаётся 24-летний уроженец Туниса Анис Амри. Сегодня прокуратура заочно выдвинула ему обвинение и выдала ордер на его арест.

Источник: «Лайф»

