Президент Армении Серж Саргсян выступил сегодня на встрече с бизнес-кругами республики с призывом агрессивно действовать в отношении евразийских рынков. «Власти и бизнес-сообщество должны сообща выдвигать новые идеи, вести изучение новых рынков, агрессивно нацеливаться на эти рынки», — пояснил он.

Саргсян напомнил о преимуществах, полученных республикой от участия в евразийской интеграции. «Вступление Армении в ЕврАзЭС облегчило передвижение товаров и услуг на рынке с населением в 180 млн человек, однако, несмотря на очевидный прогресс, у нас еще много дел для полноценного использования экспортного потенциала республики. Уже сформировавшийся в рамках ЕврАзЭС единый рынок лекарственных препаратов создает широкие возможности для армянских предприятий этой отрасли», — привел пример угла атаки армянский президент, которого цитирует «Вестник Кавказа».

«Сейчас необходимо, чтобы наши производители поднимали перед соответствующими подразделениями правительства строго предметные, четкие вопросы с тем, чтобы способствовать продвижению армянской продукции на этом общем рынке. Наши предприниматели и государственные органы должны вместе, рука об руку, найти решения проблем, возникающих перед нами. Здесь необходимы не только заинтересованные и последовательные действия чиновников, но и творческая мысль бизнесменов», — предупредил он.

В целом Саргсян заявил о необходимости более активно развивать армянскую экономику. «Нам необходим ускоренный рост развития, а это, в свою очередь, делает необходимым новые акценты в экономическом развитии. В условиях сокращения притока ресурсов стало приоритетом поощрение экономического роста посредством экспорта. Первые шаги в этом направлении сделаны — принята экспортоориентированная политика», — заключил президент Армении.