В Японии зафиксирована минимальная рождаемость за все время ведения статистики в стране. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Independent.

С тех пор, как в 1899 году в Японии начали регистрировать родившихся детей, число новорожденных ни разу не падало ниже миллиона в год. Однако в 2016 году их число составило около 990 тысяч. Основные причины — высокая стоимость содержания детей и ухода за ними, а также быстрое старение населения. Кроме того, в стране наблюдается демографическая яма: в Японии всего 13,6 миллионов женщин в возрасте от 20 до 30 лет, на 20 процентов меньше, чем десять лет назад.