Тело 22-летнего Мевлюта Мерта Алтынташа, который 19 декабря совершил нападение на российского посла Андрея Карлова и был ликвидирован полицейскими, до сих пор не забрали из морга в Анкаре. Родственники не стали хоронить убийцу дипломата и, как говорят соседи, давно не появлялись в районе Сёке, где все шестеро членов семьи прожили много лет, сообщает «Лайф» со ссылкой на Нurriyet.

— Кажется, они уехали, в их окнах не горит свет после того, что произошло, — рассказывают местные жители. — Но никто не видел, чтобы они собирали или выносили вещи. Скорее всего, они вернутся.

При этом сами обитатели района Сёке выступают против того, чтобы Алтынташа похоронили на местном кладбище.

— Мы не хотим, чтобы его хоронили здесь, рядом с нашими родственниками, — утверждают соседи.