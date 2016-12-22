В Азербайджане в 2017 году планируется создать централизованное Агентство малого и среднего предпринимательства (МСП), говорится в “Стратегической дорожной карте по производству в Азербайджане потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства”, опубликованной в четверг в официальной печати.

Согласно документу, создание данного агентства позволит субъектам МСП эффективнее пользоваться услугами, предоставляемыми государством.

«На первом этапе предусматривается создание коллегиальных органов агентства, члены которых будут выбраны среди представителей частного и государственного секторов, местных ассоциаций и высших государственных учреждений. Будут определены приоритеты и краткосрочные и долгосрочные цели, подготовлены необходимые механизмы финансирования деятельности агентства и обеспечены необходимые для этого ресурсы», — говорится в «дорожной карте».

На последующих этапах будет сформирована структура и определены обязанности агентства. Кроме того, в течение 2017-2018 годов планируется создание Дома МСП при агентстве.

«В Доме МСП могут быть расположены специальный центр, предоставляющий предпринимателям услуги по принципу «единого окна», службы занятости, центр тренингов, представительство Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO), отделы международных организаций и другие соответствующие инстанции. Кроме того, планируется создание единого информационного портала агентства», — говорится в документе.

Создание агентства может привести к увеличению ВВП Азербайджана к 2020 году на 200 миллионов манатов и позволит создать 240 новых рабочих мест. Для этой цели планируется привлечь инвестиции в размере 10 миллионов манатов.

“Стратегическая дорожная карта по производству в Азербайджане потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства” охватывает три периода: до 2020 года (краткосрочный период), до 2025 года (среднесрочный период) и после 2025 года (долгосрочный период). На реализацию целей, предусмотренных в документе, правительству потребуется 700 миллионов манатов.