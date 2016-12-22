Турция не может не реагировать на действия сил, которые представляют угрозу для страны, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Анкаре, передает в четверг «Тренд» со ссылкой на агентство Анадолу.

Президент отметил, что если Турция останется безучастной к попыткам перекройки политической карты мира, то столкнется с условиями Севрского мирного договора.

«Турецкий народ и так многое потерял после Лозаннского мирного договора. Турция открыто говорит о том, что ведет самую большую борьбу со времен Войны за независимость. Эта борьба продолжается под лозунгом: «Один народ, один флаг, одна Родина, одна страна!», — сказал глава Турецкого государства.

Эрдоган отметил, что сегодня Турция оказалась один на один с асимметричными атаками.

«Террористические организации в этом контексте являются всего лишь пешками. В реальности мы ведем борьбу с силами, которые стоят за ними. Враги Турции наносят удары по наиболее уязвимым ее местам», — сказал президент.

Касаясь операции «Щит Евфрата», глава государства привлек внимание к развитию событий в районе городе Эль-Баб.

«Выражаю соболезнования семьям и близким 16 турецких военнослужащих, погибших накануне в сирийском Эль-Бабе, желаю скорейшего выздоровления раненым. Это не просто борьба: погибли 16 военнослужащих, уничтожено до 200 террористов ИГ», — сказал глава государства, отметив, что Турция будет и далее отвечать на угрозы безопасности.

С начала операции «Щит Евфрата» на севере Сирии погибло более 30 военнослужащих ВС Турции.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ВС Турции продолжат боевые действия до освобождения сирийского города Эль-Баб от террористической организации «Исламское государство».