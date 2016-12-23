Британская писательница Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, выпустит еще два романа, передает агентство «Интерфакс».

Так, в твиттере на вопрос одного из поклонников ее творчества: «Когда выйдет новый роман?», Роулинг написала: «Я работаю над ним (прямо сейчас)».

Позже она уточнила, что работает над двумя романами. Один из них выйдет под ее именем, второй — под псевдонимом Роберт Гэлбреит (Robert Galbraith), под которым она пишет детективные произведения.

Роулинг исключила, что роман будет посвящен приключениям Ньюта Скаламандера — главного героя фильма «Фантастические твари и места их обитания», первого из пяти, для которых она напишет сценарии. Ранее она также заявляла, что «с Гарри Поттером покончено», подтверждая свои слова, что не будет писать новые книги о мальчике, который выжил.

Писательница в 2012 году выпустила книгу «Свободная вакансия» — единственное произведение для взрослой аудитории под ее именем. Под псевдонимом Роберт Гэлбрейт она написала книги «Зов кукушки» (2013), «Шелкопряд» (2014) и «Карьера зла» (2015).

Кроме того, в Лондоне идет спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя», действие которого разворачивается спустя 19 лет после событий в «Гарри Поттере и Дарах Смерти», но автором пьесы, по которой он поставлен, стала не Роулинг.