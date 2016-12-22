В Баку прошли двусторонние консультации между Азербайджаном и Казахстаном по правовому статусу Каспия.

Как сообщили АПА в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече стороны представляли заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов и посол по особым поручениям МИД Казахстана Зульфия Аманжолова.

На встрече были обсуждены положения и вызывающие обоюдный интерес вопросы в связи с проектом Конвенции о правовом статусе Каспия, а также проведен обмен мнениями по другим актуальным темам, связанным с Каспийским морем.

Была подчеркнута важность увеличения совместных усилий для полного согласования проекта Конвенции о правовом статусе Каспийского моря до саммита глав прикаспийских государств и для эффективного проведения очередной встречи Специальной рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских стран по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в Ашхабаде.

Было отмечено, что проводимые в двустороннем формате консультации по вопросам Каспийского моря способствуют сближению позиций и согласованию спорных вопросов.