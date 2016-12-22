Бакинский государственный институт планирования презентовал в четверг «План зонирования и использования территории Баку» (Генеральный план). Об этом сообщает contact.az.

В соответствии с этим проектом, Баку и Апшерон делятся на девять зон: Южную, Северную, Восточную, Центральную и пять периферийных.

У каждой зоны будет свой центр. План охватывает площадь в 248 тыс. гектаров.

Реализация Генплана предусмотрена до 2035 года и оценивается в астрономическую сумму — в 283,97 млрд. манат. Источник этих средств указан не был.

В плане предусмотрено, что к 2035 году площадь жилищного фонда столицы составит 97,78 млн./кв. метров.

Директор Бакинского государственного института планирования Ильгар Исбатов сообщил, что в связи с реализаций проекта, в Баку будут снесены или перенесены 122 тыс. зданий.

«Снос зданий будет проходить повсеместно, на всей территории столицы», — сказал он.

Исбатов сказал, что «через определенное время» могут быть снесены «хрущевки», но в первую очередь снесены будут 1-2 этажные здания.

Генплан предусматривает строительство второй кольцевой дороги, которая соединится с трассой Баку-Сумгайыт.

Строительство кольцевой планируется на территории северной зоны планирования, центром которой станет поселок Маштага.

В отношении поселка Маштаги предусматривается реализация концепции «Тихий город», сказал Исбатов, не пояснив, что это означает.

В то же время, на Апшероне планируется создание сельскохозяйственных объектов и сохранение земли для сельхознужд.

В рамках южной зоны предлагается формирование в поселке Алят «Умный город», транспортный узел, а также создание нового специализированного университета по бизнес управлению, сказал он, также не пояснив, что означает «Умный город».

Генплан предполагает формирование в поселке Алят регионального центра с населением 200 тыс. человек.

Помимо этого, с учетом развития сельского хозяйства и агротуризма предлагается создание университетских городков в поселках Мардакян и Говсан.

В Генплане предусматривается также создание на территории поселка Алят нового пассажирского аэропорта.

Исбатов объяснил это необходимостью в связи с развитием туризма, созданием в Аляте зоны свободной торговли.