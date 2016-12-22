За счет реализации мер в сфере производства потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства до 2020 года в Азербайджане планируется создать свыше 34 тысяч новых рабочих мест и обеспечить рост ВВП страны на 1,26 миллиарда манатов.

Это отражено в “Стратегической дорожной карте по производству в Азербайджане потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства”, опубликованной в четверг в официальной печати.

«Так, эффект от реализации мер, предусмотренных в “дорожной карте”, может обеспечить рост реального ВВП на 1,26 миллиарда манатов. При этом увеличение ВВП на 200 миллионов манатов планируется достичь за счет создания централизованного агентства малого и среднего предпринимательства, еще 475 миллионов будут обеспечены за счет создания промышленных зон и кластеров по малому и среднему предпринимательству, еще 450 миллионов – за счет проведения реформ в сфере решения вопросов банкротства и прекращения деятельности субъектов МСП, 55 миллионов – за счет расширения финансовых услуг для международных торговых операций субъектов МСП и поощрения прямых иностранных инвестиций, 45 миллионов – за счет создания экспортных ассоциаций по различным секторам и еще 35 миллионов манатов – за счет развития бизнес-инкубаторов и стартапов, а также создания модельных предприятий», — отмечено в «дорожной карте».

“Дорожная карта” отражает краткосрочные (до 2020 года), среднесрочные (до 2025 года) и долгосрочные меры (после 2025 года).

Согласно документу, для достижения диверсификации экономики страны посредством динамичного развития ненефтяного сектора, повышения добавленной стоимости и занятости в сфере производства потребительских товаров на уровне малого и среднего предпринимательства, устойчивого экономического развития и повышения уровня жизни населения с учетом имеющихся ресурсов и применения политики регулирования и поощрения в данном секторе было определено пять стратегических целей. Они включают в себя улучшение бизнес-среды и регулирующей базы для деятельности малых и средних предприятий, обеспечение субъектам МСП выгодного и эффективного доступа к финансовым ресурсам, интернационализация субъектов МСП и увеличение возможностей выхода на зарубежные рынки, увеличение знаний и навыков субъектов МСП и ускорение применения передового опыта, а также поощрение инноваций и расширение исследовательской деятельности для субъектов МСП.

Для достижения этих целей требуются инвестиции в объеме свыше 700 миллионов манатов. Как отмечается в документе, 10 миллионов манатов инвестиций требуется на создание централизованного агентства малого и среднего предпринимательства, 630 миллионов манатов – на создание промышленных зон и кластеров, три миллионов манатов – на меры по расширению финансовых услуг для международных торговых операций субъектов МСП и поощрению прямых иностранных инвестиций, 50 миллионов манатов – на меры по развитию бизнес-инкубаторов и стартапов, а также созданию модельных предприятий, около пяти миллионов манатов – на меры по увеличению знаний и навыков субъектов МСП и ускорению применения передового опыта и около пяти миллионов манатов — на создание инновационной инфраструктуры, стимулирующей деятельность МСП.