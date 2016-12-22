По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева для населения увеличены лимиты льготного потребления газа с 1500 до 1700 кубометров в год и электроэнергии с 250 до 300 киловатт/часов в месяц, сказал министр экономики страны Шахин Мустафаев на брифинге в четверг.

По словам министра, это сделано для того, чтобы расширить охват потребителей, на которых распространяются льготные тарифы и усилить социальную защиту населения.

«Таким образом, доля населения, которое не затронет повышение тарифов на газ и электроэнергию, увеличивается с 62 до 75 процентов и с 72 до 80 процентов соответственно», — сказал министр.

Мутафаев подчеркнул, что изменения затрагивают население, а не предприятия, и вступают в силу с первого декабря 2016 года (тарифы на электроэнергию) и с первого января 2017 года (на газ) соответственно.

28 ноября решением Тарифного (ценового) совета Азербайджана была введена дифференцированная система оплаты некоторых коммунальных услуг, были пересмотрены и отрегулированы тарифы на газ и электроэнергию.

Так, тарифы на природный газ для потребителей из группы населения, годовой объем потребления которых не превышает 1500 кубометров, был оставлен на уровне 0,1 маната за один кубометр. Стоимость одного кубометра газа для населения, объем годового потребления которых превышает 1500 кубометров, была установлена на уровне 0,2 маната.

Кроме того, розничная цена одного киловатт/часа электроэнергии для потребителей из категории населения, чей месячный объем потребления электроэнергии не превышает 250 киловатт/часов, была установлена на уровне 0,07 маната, а для потребителей из данной категории, чей объем потребления электроэнергии превышает данный показатель, — на уровне 0,11 маната.

(Обновляется)