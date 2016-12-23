Пользователь Reddit под ником teryakiwok пожаловался на проблемы в работе двойного модуля камеры нового iPhone 7 Plus. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Ubergizmo в четверг, 22 декабря.

По его словам, камера смартфона просто «умерла»: «Я запустил приложение камеры и только увидел черный экран. Иногда получается сделать снимок, но он весь залит зеленым или фиолетовым цветами». Teryakiwok утверждает, что в момент, когда делаешь снимок, на экране появляется сообщение о перегреве устройства.

Также teryakiwok жалуется на то, что проблему невозможно решить обычной перезагрузкой смартфона и полным сбросом. Предполагается, что неполадки возникают из-за дефекта шлейфа.

Автор поста рассказал, что связался с другими пользователями, которые столкнулись с той же проблемой. Они отметили, что в авторизованном сервисном центре проблема была решена.