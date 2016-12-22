Президент России Владимир Путин поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю его дня рождения, говорится в сообщении на официальном сайте главы азербайджанского государства.

В послании российского лидера говорится: «Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 55-летия. Вы по праву пользуетесь искренним уважением соотечественников и высоким международным авторитетом как опытный и дальновидный государственный деятель, многое делающий для социально-экономического развития Азербайджана.

В России Вы известны как надежный друг нашей страны, принципиальный сторонник укрепления российско-азербайджанского стратегического партнерства, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Высоко ценю доверие и взаимопонимание, сложившееся между нами. Рассчитываю на продолжение конструктивного общения с Вами и плодотворной совместной работы.

От души желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

Также Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с днем рождения поздравил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев .

В поздравлении говорится:

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с 55-летием.

Хотел бы особо отметить Ваш большой личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, базирующихся на принципах дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Вы уделяете постоянное внимание развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества, реализации крупных совместных проектов в промышленности, инфраструктуре и энергетике. Убежден, что наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональной кооперации и деловых связей в полной мере отвечают интересам России и Азербайджана.

Тепло вспоминаю встречи с Вами, которые всегда проходят в конструктивной, доверительной атмосфере. Буду рад продолжить наше содержательное общение.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности».