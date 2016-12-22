Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-ноябре 2016 года добыла 5 млрд 726,2 млн кубометров газа, что на 9,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в SOCAR.

В ноябре 2016 года компания добыла 516 млн кубометров газа.

В целом, по Азербайджану в январе-ноябре 2016 года добыча составила 26 млрд 920,6 млн кубометров газа (рост на 1,2%), в том числе в ноябре — 2 млрд 282,8 млн кубометров.

В 2015 году SOCAR добыла 6 млрд 871,4 млн кубометров газа, в целом по Азербайджану добыча составила 29 млрд 742,7 млн кубометров.

Правительство Азербайджана добычу газа в 2016 году прогнозирует на уровне 29 млрд 345 млн кубометров.