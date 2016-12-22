Российский финансист и блогер Слава Рабинович заявил, что преступления президента России Владимира Путина в Сирии ставят под угрозу безопасность людей, которые работают на его режим.

Об этом он написал в своем блоге на ONLINE.UA.

«Вот, что говорил Путин по поводу Сирии: «Мы там достаточно долго можем тренироваться без существенного ущерба для бюджета. Военные операции в Сирии являются лучшим учением, которое можно себе представить» (Владимир Путин, 24 декабря 2015 года). А вот, что говорил Чуркин (постпред России в ООН) по поводу Сирии прямо на экстренном заседании СБ ООН лишь несколько дней назад: «Детей в Сирии посыпают пылью, чтобы выдать их за жертв бомбёжек», — напомнил блогер.

«Убитый российский посол в Турции Андрей Карлов являлся косвенным соучастником этих преступлений. Его непосредственный начальник — Лавров. Самый главный начальник — Путин. Более высокопоставленный коллега по его же внешнеполитическому ведомству — Чуркин», — отметил Рабинович.

По его словам, убийство российского посла в Турции — это ответ на преступления Путина в Сирии.

«Пепел детей Алеппо, путинского производства, над которым только что поглумился Чуркин, начинает покрывать головы работников рашистского МИДа. Убийца Андрея Карлова выкрикивал сразу после своих выстрелов: «Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию. Пока сирийцы не будут в безопасности, вы тоже не будете», — пишет блогер.

Он считает, что все, кто работают на режим Путина, должны осознавать риски, которые с этим связаны.

«Андрей Карлов должен был знать, что значит служить преступному режиму путлера. Он служил добровольно. Можно было уйти в отставку. Все, кто на службе у путлера, являются преступниками и должны понимать свои риски. Добровольно взятый риск для Андрея Карлова только что материализовался. Но у него был выбор, и он его сделал», — заявил Рабинович.