Политолог Авраам Шмулевич попытался проанализировать причины убийства российского посла Андрея Карлова в Турции.

Об этом он написал в своем блоге, передает ТСН.

Специалист напомнил, что после убийства дипломата турецкий офицер Мевлют Мэрт Алтинташ, в частности, восклицал: «Не забывайте Алеппо! Не забывайте Сирию!»

Во всем мире, кроме самой России, подавляющее большинство людей считает, что именно российские войска являются ответственными за смерть десятков тысяч невинных жертв в Сирии, за гибель детей, разбомбленные госпитали, за отравленных газом, искалеченных, сожженных заживо. Часть этих жертв – результат действий российской авиации и артиллерии. За всем этим стоит Россия и Путин. Правда, российская пропаганда всеми силами отрицает это, но за пределами России ей никто не верит. На Ближнем Востоке уж точно, – подчеркивает эксперт.

По его словам, практически все жители арабских стран и Турции, как и большая часть суннитов остального мира, глубоко убеждены в том, что именно Россия ответственна за смерти десятков тысяч в Сирии. Никто в этих странах не считает, что в Алеппо Россия бомбила ИГ и вообще каких-то «террористов».

Официально арабские и вообще суннитские страны осудили убийство Андрея Карлова. Но в социальных сетях и даже в серьезных арабских медиа, например, на «Аль-Джазире», сторонники сирийской оппозиции приветствуют убийство посла России в Турции. «Путин сбрасывал на нас бомбы, и получил рождественский подарок из Турции. Ассасин отомстил за наших людей, которых убивают в Алеппо. Мы предупреждали, что бушующий огонь не остановится на Сирии», – написал сирийский оппозиционер и один из самых популярных арабских блогеров Бассам Джаара . Другой автор «Аль-Джазиры» на арабском версии сайта пишет, что «несмотря на дипломатический этикет и принципы дипломатии, этого молодого человека из Турции стоит удостоить титула «Шахид Алеппо». В суннитских районах Ливана по случаю убийства посла РФ массово раздавали сладости, – заметил автор.

Шмулевич также отметил, что ни одна организация в мире не способна заставить молодого человека в хорошем дорогом костюме вытащить из кармана «Глок» и пойти на верную смерть – если он сам не пожелает этого, если у него в сердце не горит ненависть, которая сильнее страха смерти.

Так что, скорее всего, за убийцей стояли не конкретная организация, а Месть – именно так, с большой буквы. И в Турции, и в арабских странах, и в Западной Европе, и в самой Российской Федерации, от Москвы до нефтеносного Уренгоя, от Кавказа до Поволжья – сегодня есть очень много таких молодых людей, – пишет блогер.

Кроме того, специалист заявляет, что для людей, у которых нет средств ПВО, и которых в течение года «утюжили» российские «беззащитные бомбардировщики», убийца посла России – однозначно герой, который пожертвовал своей жизнью ради мести.

Убитый Андрей Карлов для них не пользующийся иммунитетом во всем мире дипломат. Он – лишь один из врагов, причем официальный представитель врага, который именно за это и «получил свое», – отметил политолог.

По его мнению, учитывать эти настроения придется и Эрдогану, поскольку он явно хочет заключить союз с Москвой.

Автор ресурса считает, что похоже, уже слишком много граждан Турции не воспринимают никаких договоров «с убийцами мусульман» – число тех, кто именно так воспринимает Россию, похоже, уже подошло к критической отметке.

На самом деле многие кто и не раз предупреждал, что бойня в Сирии рано или поздно придет на территорию России. И этот момент также уже приближается. Бомбы, выпущенные российскими «беззащитными бомбардировщиками», вернутся бумерангами, – подчеркнул он.

Кроме того, Шмулевич опубликовал одну интересную историческую деталь относительно убийства российского посла.

В момент убийства Путин, который ведет сегодня войну на Ближнем Востоке, должен был посетить Малый театр для просмотра спектакля «Горе от ума». Спектакль, который поставлен по пьесе Александра Грибоедова, посла России в Тегеране, убитого в 1829 году. Убийцы тогдашнего посла тогдашней России выступали против договора по разделу Ближнего Востока (Южный Кавказ – часть этого региона), который Российская империя навязала Персии после длительных несколько лет войны. В драмтеатр президент Российской Федерации так и не приехал: из Турции пришла страшная новость об убийстве российского посла. Редко когда Всевышний делает более явные намеки, – резюмирует политолог.