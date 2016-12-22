Официальный курс доллара в Азербайджане на 23 декабря 2016 года установлен на уровне 1,7622 маната, сообщает Центральный банк страны.
Отметим, что 21 и 22 декабря курс доллара составил 1,7575 маната.
Официальный курс доллара в Азербайджане на 23 декабря 2016 года установлен на уровне 1,7622 маната, сообщает Центральный банк страны.
Отметим, что 21 и 22 декабря курс доллара составил 1,7575 маната.
Дата: 2016/12/22 17:14
Раздел: Азербайджан, Экономика
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