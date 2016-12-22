Вчера, 21 декабря, в Самарском районе Днепра между двумя гражданами Азербайджана возник конфликт. В результате один из мужчин был ранен и впоследствии скончался. Как сообщает пресс-служба ГУНП Днепропетровской области, у них были неприязненные отношения и постоянно возникали конфликты.

Выехав на место происшествия сотрудники полиции установили, что утром, 21 декабря, между двумя мужчинами на улице Зоопарковой, у дома №97, произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один нанес другому ножевые ранения в область шеи и брюшной полости.

Во время приезда полицейских пострадавший был еще жив (впоследствии он скончался от полученных травм) и указал на подозреваемого. На этого же гражданина указали и свидетели, которые видели ссору между мужчинами.

Благодаря проведенным оперативно-розыскными мероприятиями был установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался мужчина 49 лет, ранее судимый за изнасилование, он был лишен свободы сроком на 6 лет.

Подозреваемый признался в совершении преступления и отметил, что у него не было умышленного намерения убить потерпевшего, это произошло на почве конфликта и из-за неосторожных действий при обращении с ножом. Орудие убийства (нож) было изъято сотрудниками полиции.

По данному факту следственным отделением Самарского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст.115 Криминального кодекса Украины (умышленное убийство). По делу проводится досудебное следствие. Подозреваемый задержан согласно ст. 208 УПК Украины.