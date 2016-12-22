В поселке Бина затопило некоторые участки.

Об этом АПА сообщил начальник экспедиционного отряда геологического планирования Службы национальной геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Гасанов. По его словам, в поселке Бина возле завода «Bakavtomat» поднялся уровень грунтовых вод, в результате чего затопило земельные участки и подвалы десятков домов.

«После наблюдавшихся в последние месяцы интенсивных дождей уровень грунтовых вод повысился, и окружающие территории затопило водой. Это произошло из-за отсутствия на территории дренажно-канализационной системы. В некоторых местах вода поднялась на высоту около 25-30 см от поверхности земли. Подвалы десятков домов затопило водой», отметил Р.Гасанов.