Убийство одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова планировалось в 2012 году; заказ на его физическое устранение получил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об этом говорится в сюжете проекта «Ложь путинского режима», размещенном на сайте Каспаров.ru.

В конце 2011 – начале 2012 годов в Москве проходили многотысячные митинги оппозиции с требованием проведения честных парламентских и президентских выборов. На одном из митингов Немцов скандировал: «Вор не должен сидеть в Кремле!» Одновременно в столице России проходили провластные акции.

Как рассказал российский политолог, журналист, политический деятель Андрей Пионтковский, «в феврале 2012 года мы с Немцовым были приглашены норвежским парламентом для выступления и для встреч с общественностью». Норвежский правозащитник Ивар Амундсен сообщил им о том, что «в гостинице «Президент Отель» целый месяц постоянно проживают бойцы чеченского спецназа».

Позже стало известно о том, что в Москву прибыли около 800 бойцов полиции из Чечни. «Их целью было участие в беспорядках, которые могут быть спровоцированы в дни, предшествующие выборам, и особенно после выборов. Их задача – физическая ликвидация лидеров оппозиции – Бориса Немцова и Гарри Каспарова», — заявил Пионтковский.

В этом контексте чеченский политик, политический эмигрант Ахмед Закаев рассказал: «До нас дошла информации о решении посадить Сергея Удальцова и Алексея Навального, инкриминируя им криминальные обвинения, а Немцова и Каспарова ликвидировать физически». При этом «исполнение плана по ликвидации поручалось Кадырову».

«Заказ на убийство в 2012 году Кадыров получил непосредственно от Золотова (глава Росгвардии Виктор Золотов), который прилетел в Грозный вместе с Путиным», — подчеркнул политик.

Как признался Пионтковский, «эта информация произвела на нас большое впечатление, но все-таки мы отнеслись к ней с некоторым скептицизмом. И тут произошло совершенно мистическое событие. Когда мы вернулись в гостиницу и обсуждали эту ситуацию, я включил российский канал, на нем в прямом эфире выступал Владимир Путин и цинично развивал свою теорию сакральных убийств».

29 февраля политолог написал статью, посвященную «сакральным убийствам», а 1 марта Борис Немцов выступил на пресс-конференции, где сказал: «Путин говорил о сакральной жертве, а я к этому отношусь очень серьезно. Если один из высокопоставленных чекистов, которому подчинены все спецслужбы, говорит о том, что готовится покушение на одного из лидеров оппозиции, то это значит, что, во-первых, он обладает информацией о том, что покушение готовится, а во-вторых, если он не предотвращает подобного рода покушения, то это значит, что он его и организовал».

Как убежден Пионтковский, «этими выступлениями мы жизнь Бориса Ефимовича на три года продлили».

Он добавил: «Суду над предполагаемыми убийцами Немцова было бы неплохо ознакомиться с этими материалами. Я лично даже готов под какие-то гарантии безопасности либо вернуться в Москву и выступить свидетелем, либо дать свои показания по видеосвязи».