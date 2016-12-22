Глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев прокомментировал заявления депутата Госдумы РФ и директора Института стран СНГ Константина Затулина, которые он сделал в Ереване.

Как сообщил Минвалу Х.Гаджиев, являющийся инструментом в руках армян и армянского лобби Константин Затулин испытывает серьезное беспокойство из-за динамичного и последовательного развития добрососедских связей и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном, а также от традиционной дружбы, связывающей наши народы.

«Но беспокойство и огорчение Затулина, мало информированного о всестороннем развитии сотрудничества между Азербайджаном и Россией, еще больше возрастет.

Потому что у России и Азербайджана имеются крупные и широкомасштабные новые проекты и инициативы для еще большего развития сотрудничества во всех сферах во имя интересов наших народов», — подчеркнул Х.Гаджиев.

Напомним, что находившийся с визитом в Ереване Затулин заявил:

«Нагорный Карабах вряд ли вернется в состав Азербайджанской ССР, во-первых, потому, что Азербайджанской ССР в настоящее время не существует. Уже на тот момент, когда распадался Советский Союз, Азербайджан не контролировал значительную часть Нагорного Карабаха, и это надо принять как данность. С другой стороны есть территории, прилегающие к Нагорному Карабаху, которые должны быть возвращены в случае достижения всеобъемлющего урегулирования».

Кроме того он заявил, что сотрудничество России с Азербайджаном должно быть «на пользу Армении, поскольку должно удерживать Азербайджан от непредсказуемых действий». Также Затулин обвинил Азербайджан за апрельские боестолкновения в Карабахе.