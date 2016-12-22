С Турцией возможно создание фактически союзного государства, заявил депутат Государственной Думы от ЛДПР Владимир Жириновский.

«Сближение с Турцией может быть стратегическое. Как вариант, создание фактически союзного государства», — сказал он, подводя итоги уходящего 2016 года, сообщает сайт ЛДПР.

В перспективе, по словам парламентария, «возможна отмена загранпаспортов, можно будет ездить свободно». Этот шаг станет следующим после отмены визового режима и введения расчёта в национальной валюте.

Лидер ЛДПР отметил, что самое трагическое событие года — убийство посла РФ в Турции — не смогло испортить отношения двух стран.