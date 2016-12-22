Торговый дом Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — SOCAR Trading будет осуществлять поставки LPG (Liquified Petroleum Gas, сжиженный нефтяной газ) и LNG (Liquified Natural Gas, сжиженный природный газ) в Польшу.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Польше, эта договоренность достигнута в ходе бизнес-встреч, проводимых в рамках VII заседания азербайджано-польской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, проходящего в Варшаве.

По информации, в ходе встречи между SOCAR Trading и польской нефтекомпанией Lotos стороны пришли к договоренности о поставках сырой нефти в Польшу, а также продуктов LPG и LNG в морской терминал, расположенный в городе Гданьск на севере страны.

В то же время представители SOCAR провели переговоры с польскими коллегами по проекту Сарматия.