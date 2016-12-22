В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили,передает РИА «Новости».

«Он скончался», — ответили в справочной службе скорой помощи

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье Якова, старшего сына Сталина.