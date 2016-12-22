В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили,передает РИА «Новости».
«Он скончался», — ответили в справочной службе скорой помощи
Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье Якова, старшего сына Сталина.
В Москве умер 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили,передает РИА «Новости».
«Он скончался», — ответили в справочной службе скорой помощи
Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье Якова, старшего сына Сталина.
Дата: 2016/12/22 18:00
Раздел: СНГ
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